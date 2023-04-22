إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز مطوبس الحامول وكفر الشيخ، لإزالة حالات تعد على أراضي زراعية، ووقف مباني مخالفه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبانى بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 120 متر على طريق أبو دنيا ببنى بكار، وتم إزالتها في المهد من قبل رئيس قرية بني بكار، آيات فتح الباب.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، فك شدة خشبيه، لصبة سقف دور أرضي على مساحة 100 متر على الأرض الزراعية بقرية المجاز الشرقي التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وتم ذلك بحضور الوحدة المحلية.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق عمل الوحدة المحلية بكفر الشيخ، في إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية أريمون من المهد، وكذلك فك شدة خشبية للدور الثاني علوي بقرية أريمون، وتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى دقلت، والحمراء، واسحاقه من المهد، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.