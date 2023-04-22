إجلاء 3 آلاف شخص في بيلجورود الروسية بعد العثور على قنبلة

وكالات

قال محافظ مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف الروسية، إن العمل مستمر في إجلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص من بيوتهم في بيلجورود بسبب قنبلة جوية اكتشفها خبراء الهندسة العسكرية.

وأضاف المحافظ: "تبين أن الإجراءات التي نفذها خبراء الألغام في شارع شالندينا كانت فعالة - تم العثور على قنبلة جوية في المنطقة المجاورة مباشرة للمباني السكنية".