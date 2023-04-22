أوقاف الأقصر تعلن بيع 330 صك ضمن مشروع صكوك الإطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل فى مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، والذي نجحت فيه المديرية ببيع 330 صك فى الإدارات المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 330 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذ، حيث تم بإدارة أوقاف الزينية بيع عدد 75 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وبإدارة أوقاف أصفون بيع عدد 60 صك بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وبإدارة أوقاف النمسا تم بيع 25 صك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلى، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 51 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وإدارة أوقاف بندر الاقصر بيع 34 صك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا 29 صك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وإدارة أوقاف أرمنت 13 صكوك، وإدارة أوقاف البياضية 17 صك، وإدارة أوقاف كومير 12 صك، وإدارة أوقاف الطود 14 صك، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 330 صك حتى تاريخه.