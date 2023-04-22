أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى رحيل "سيد مكاوى" الخميس المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 27 على رحيل الموسيقار سيد مكاوي، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الألحان التي قدمها سيد مكاوي لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، والتي تميزت بالحفاظ على الطرب الشرقي الأصيل.. منها موسيقي خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية،لو تعرفوا أداء الفنانة يمني حسن، حلوين من يومنا أداء الفنان أشرف عبود، أنا هنا يا ابن الحلال، أوقاتي بتحلو أداء الفنانة ندى غالب،الصهبجية، الورد جميل أداء الفنان السيد وهب الله، يا حلاوة الدنيا،اسأل عليا مرة أداء الفنان محمد رئيس، قال إيه بيسألوني أداء الفنانة هبة إسماعيل، ليلة إمبارح، ياصلاة الزين أداء الفنان محمد حسن متولي، يا مسهرني أداء الفنانة بسملة.

يذكر أن الموسيقار سيد مكاوي، هو أحد الملحنين والمطربين المميزين في تاريخ الموسيقى العربية، وآخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا أحمد، عرف "مكاوي" بشرقية ألحانه وطرب غنائه، واقترابه من الأصول الشعبية للألحان العربية وانتمائه إلى مدرسة سيد درويش التعبيرية ومدرسة زكريا أحمد في الطرب.