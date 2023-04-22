أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات.. صور

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعى الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعى لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان ،ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الفطر المبارك للعام الثانى على التوالى .

تتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان .

كما تستهدف المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك وان تنفيذ الانشطة التوعوية بالحدائق العامة والمناطق المطورة، يأتى ضمن مجموعة المبادرات التى يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان " الاسرة والطفل " فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق اكتوبر وكذلك فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".



















































