أستراليا تعثر على حطام سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا فى الحرب العالمية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، العثور على حطام سفينة يابانية، التي كانت تقل أكثر من 1000 أسير حرب، وتعرضت لقصف من قبل الجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال ألبانيز في حسابه على "تويتر": "أخيرا، تم العثور على مكان استراحة أرواح السفينة (مونتيفيديو مارو) المفقودة".
وأضاف: "من بين 1060 سجينا كانوا على متنها، كان هناك 850 جنديا أستراليا فقدوا حياتهم".
وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام السفينة المفقودة على عمق أكثر من 4 آلاف متر في بحر الصين الجنوبي.
يذكر أن السفينة اليابانية "موتيفيديو مارو" كانت قد غرقت في 1 يوليو 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة قبالة سواحل الفلبين.
وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.
وادعت واشنطن عدم معرفتها بأن السفينة كانت تنقل أسرى حرب، زاعمة أنها لا تحمل أي علامات على ذلك.
ويعتبر حادث السفينة أحد أسوأ الكوارث البحرية في أستراليا في تاريخ البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة