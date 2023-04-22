أستراليا تعثر على حطام سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا فى الحرب العالمية

يذكر أن السفينة اليابانية "موتيفيديو مارو" كانت قد غرقت في 1 يوليو 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة قبالة سواحل الفلبين.

وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.

وادعت واشنطن عدم معرفتها بأن السفينة كانت تنقل أسرى حرب، زاعمة أنها لا تحمل أي علامات على ذلك.

ويعتبر حادث السفينة أحد أسوأ الكوارث البحرية في أستراليا في تاريخ البلاد.