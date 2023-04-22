أخبار مصر.. طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
أجهزة الدولة المعنية تتابع وضع الجالية المصرية فى السودان على مدار الساعة
أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر اليوم، أن وزارة الخارجية تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.
فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء
طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة
الصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 3 شهور من 2023
الإنتاج الحربى تعلن بدء الإنتاج التجريبى للجراجات متعددة الطوابق بالتعاون مع القطاع الخاص
أوضح المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.
الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد
وزارة المالية: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي
الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم رحلات نيلية للقناطر الخيرية 6 ساعات بـ50 جنيها
تراجع أسعار الدواجن 7 جنيهات.. والكيلو بـ 63 جنيها تسليم المزرعة
هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها.
مجلة Egypt today تحتفى بدراما المتحدة خلال رمضان فى عدد خاص
احتفت مجلة Egypt today فى عددها لشهر أبريل بموسم الدراما الرمضانية، الذي قدمت خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة من المسلسلات القوية، بجانب الأعمال الحصرية التي قدمتها منصة watch it ومن بينها مسلسل بالطو.
أسعار الذهب اليوم السبت تسجل 2430 جنيها للجرام من عيار 21
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر 2430 جنيها للجرام، وذلك رغم هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2430 جنيها.
عيار 18 يسجل 2083 جنيها.
عيار 24 يسجل 2777 جنيها.
الجنيه الذهب 19440 جنيها.
أونصة الذهب 1985 دولارا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة