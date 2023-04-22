اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أجهزة الدولة المعنية تتابع وضع الجالية المصرية فى السودان على مدار الساعة

السبت، 22 أبريل 2023 02:07 م
أجهزة الدولة المعنية تتابع وضع الجالية المصرية فى السودان على مدار الساعة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر اليوم، أن وزارة الخارجية تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وناشد بيان وزارة الخارجية جميع المصريين المتواجدين في السودان إلتزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والإنفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

 

 


وزاره الخارجيه

الجاليه المصريه في السودان

اخبار السودان

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

اوضاع الجاليه المصريه في السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة