13 مكانا تقضى فيها إجازة عيد الفطر المبارك فى سوهاج.. تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

تتنوع أماكن الاحتفال ب عيد الفطر على مدار اليوم فى محافظة سوهاج، حيث تشتهر المحافظة بعدة أماكن يقصدها الأهالى للاحتفال وقضاء الإجازة، فمنهم من يقصد النيل ومنهم من يقصد الجزر والبعض الآخر يقصد الكورنيش وبعضهم يقصد الأندية المختلفة.

هناك وسائل ترفيهية للمعيدون التسلية فيها خلال العيد، وعلى رأسها ركوب الخيول والحمير والحنطور والتجول به فى الشوارع الرئيسية للمحافظة وعلى كورنيش النيل.

ومن أهم الأمكان التى يقضى فيها المواطن السوهاجى عيد الفطر المبارك:

1 - جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصالة للأفراح وهى تعتبر من الأماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.

2 - المخيم السياحى يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اسطبل للخيل ومساحات للتخييم.

3 - المراسى السياحية يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج أحدها بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفه المحافظة وتطويره بمعرفه وزارة السياحة بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس منذ افتتاحه فى شهر سبتمبر 2012، حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينه البلينا وجارى حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

4 – حديقة استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب المختلفة.

5 – النوادى ومن أهم تلك النوادى نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل ونادى المحليات والتى تقدم خدمات مميزة جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الألعاب الترفيهية والمراجيح.

6 – المراكب النيلية والشراعية واللنشات والتى تنتشر بطول نهر النيل من البلينا جنوبا وحتى طما شمالا وتحوى تلك المراكب واللانشات على أغانى صاخبة وحفلات رقص وغناء بين الشباب والفتيات داخل نهر النيل.

7 – كورنيش النيل الشرقى والذى يعد أهم معالم ومظاهر الاحتفال بالعيد حيث تخرج الأسر للجلوس والتنزه على الكورنيش وبرفقتهم كميات كبيرة من الأطعمة وعلى رأسها الفتة والبعض الآخر الترمس والملوحة.

8 – كورنيش النيل الغربى والذى تم تطويره بالكامل ووضع برجولات عليه بطول الكورنيش وكذلك كراسى للجلوس.

9 – الحديقة المتحفية أمام ديوان عام محافظة سوهاج والتي تم تطويرها.

10 – المسرح الرومانى أسفل كوبرى أخميم عقب تطوير المكان وتجهيز كافتيريا تطل على المسرح.

11 – متحف سوهاج والذى يضم تراثا من الحضارات المختلفة الفرعونية والقبطية والإسلامية.

12 – نوادى الأطباء والمهندسين وأعضاء هيئة التدريس الموجودة على الكورنيش الشرقى والتى تفتح أبوابها أيضا أمام المعيدين.

13 - جرت العادة فى الصعيد أن يقضى الأهالى أول ساعات العيد بعد الصلاة مباشرة داخل المقابر يحملون معهم الخبز والحلوى ويتم توزيعها صدقة على أرواح الأموات من فقدوهم قبل العيد ترحما عليهم.