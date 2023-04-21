اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 08:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

13 دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر غدا السبت.. المغرب وسلطنة عمان الأبرز

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:46 م
13 دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر غدا السبت.. المغرب وسلطنة عمان الأبرز هلال شوال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
13 دولة أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ما تعذر ثبوت رؤية هلال شوال من قبل المسؤولين، مساء الخميس.
 
وذكرت عدة دول، بما فيها المغرب، سلطنة عمان، أستراليا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، والهند، بالإضافة إلى بروناي، وإيران، أن غداً السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية وعدم رؤية هلال شهر شوال.
 
بينما احتفلت عدة دول، بحلول عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، من بينها مصر، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، الأردن، لبنان، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، فلسطين، المملكة المتحدة، تركيا، أفغانستان، والولايات المتحدة الأمريكية.
 
كما أعلنت عدة دول، بما في ذلك أذربيجان، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركمانستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى أنجولا، كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، وأيرلندا، عن احتفالها بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.
 

عيد الفطر

هلال شوال

أول أيام عيد الفطر

رؤية هلال شوال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة