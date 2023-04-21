وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الحميات ويهنئ المرضى والعاملين بعيد الفطر

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف مستشفى الحميات اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع حالة الاستعداد والطوارئ بأماكن تقديم الخدمه الصحيه بالمستشفيات والوحدات الصحيه خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك .

وتفقد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، قسم الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمه لسير العمل وتقديم الخدمه الطبيه للمرضي، وتم المرور علي المعمل بالمستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتم المرور علي القسم الداخلي بالمستشفى ووحدة الغسيل الكلوي والاطمئنان على حالة المرضى والسماع لهم وتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر.

حضر الزيارة الدكتورة رانيا معوض مدير المستشفى وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحه العدوى والمتابعة والصيانة وعدد من نواب ورؤساء أقسام المستشفى، واجتمع وكيل الوزارة بفريق العمل بالمستشفى وقدم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر والمناقشة فى أهم ما تم رصده أثناء المرور .



جانب من الزيارة



دكتور محمد يوسف يتفقد المستشفى



دكتور محمد يوسف يصافح أحد الأطفال



دكتور محمد يوسف يقدم التهنئة للمرض



وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الحميات







