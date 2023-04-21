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وزير خارجية الصين: لن نقدم تنازلات بشأن تايوان

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:06 ص
وزير خارجية الصين: لن نقدم تنازلات بشأن تايوان الصين وتايوان
وكالات

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أكد وزير الخارجية الصيني  تشين جانج أن بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان ويحذر من "عواقب وخيمة" بسبب الانتقادات الغربية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين الجمعة، إنه لا توجد دولة لديها الحق في التدخل في العلاقة بين الصين وروسيا.

وأدلى المتحدث بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي في بكين، رداً على سؤال بشأن تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والتي قالت فيها، إن شركة الصين "غير المحدودة" مع روسيا، تشير إلى أن بكين "ليست جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".

 
 
 

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