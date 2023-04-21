وزير خارجية الصين: لن نقدم تنازلات بشأن تايوان

وكالات

أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج أن بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان ويحذر من "عواقب وخيمة" بسبب الانتقادات الغربية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين الجمعة، إنه لا توجد دولة لديها الحق في التدخل في العلاقة بين الصين وروسيا.