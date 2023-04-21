وزير الدفاع الأمريكى: نرفض مساعي بوتين لإعلان "مناطق نفوذ" تحت تهديد السلاح

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن لقاء الحلفاء في ألمانيا الجمعة، بشأن أوكرانيا سيركز على توفير الدفاعات الجوية والذخيرة.



وشدد على أن الحلفاء يرفضون جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعلان "مناطق نفوذ" تحت تهديد السلاح.



وأضاف: "سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر"، مؤكداً أن الدعم الدولي لأوكرانيا "راسخ".



وتنظم الولايات المتحدة اجتماعاً في ألمانيا الجمعة، لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا بعدما حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.