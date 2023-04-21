وزير الخارجية الأمريكى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

وكالات

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بحلول عيد الفطر.

وقال بلينكن في بيان، جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أتقدم بالنيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي بأطيب التمنيات للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتابع البيان تحتفل المجتمعات في هذه المناسبة السعيدة بالمزايا الروحانية والمجتمعية والإنسانية التي اكتسبوها في شهر رمضان، وهو شهر الصوم والتأمل وأعمال البر.

وأضاف البيان "ننتهز الفرصة للإقرار بالقوة والمرونة اللتين يتسم بهما تنوع ثقافات المسلمين وتقاليدهم في مختلف أنحاء العالم".

أشار البيان إلى أن عيد الفطر يذكرنا بأهمية الرحمة والتعاطف والوحدة، وهي قيم تتجاوز الأديان والجنسيات. ويوفر هذا اليوم فرصة للتفكير في التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة تبقى راسخة في التزامها بتعزيز السلام والعدل والحرية الدينية للجميع.