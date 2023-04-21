اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 12:43 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يدعوان لوقف التصعيد في السودان

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:00 ص
وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يدعوان لوقف التصعيد في السودان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
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دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من كليفرلي حيث بحثا تطوّرات الأوضاع في جمهورية السودان.


كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

المملكة المتحدة

بريطانيا

جيمس كليفرلي

الصراع فى السودان



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