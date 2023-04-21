اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:35 م
نائب محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك جانب من اللقاءات
المنيا-حسن عبد الغفار

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استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، المهنئين بعيد الفطر المبارك من أبناء المحافظة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وذلك بقاعة الشهيد عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة، وذلك عقب صلاة العيد وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وممثلي الفئات والطوائف والتيارات المختلفة بالمحافظة.

كما استقبل نائب المحافظ عددا من أساقفة ومطارنة وقساوسة مراكز المنيا من كافة الطوائف المسيحية، حيث قدمت كافة أطياف وفئات المجتمع التهنئة لنائب المحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يحفظ الله عز وجل بلادنا وأن يعم الخير والأمان ربوع مصر.

ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى جميع أهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما أشاد نائب المحافظ بروح المحبة والسلام والتي تجمع أبناء الشعب المصري تحت راية الوطن والمصير الواحد.

 

 


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