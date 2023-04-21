اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة المنوفية يزور دور الأيتام بالمنوفية ويقدم التهنئة بعيد الفطر

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:09 م
نائب رئيس جامعة المنوفية يزور دور الأيتام بالمنوفية ويقدم التهنئة بعيد الفطر جانب من الحدث
المنوفية - محمد فتحى

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نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية تحت رعاية  الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة زيارة إلي بعض دور رعاية  الأيتام بالمحافظة، حيث زار الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور الأيتام  بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك للأطفال والأيتام المقيمين بالدور، وقام بتوزيع الهدايا عليهم  بمشاركة جمعية عطاء بلا حدود وجمعية فذكر الخيرية .
 
وأكد الدكتور صبحي شرف على حرص الجامعة علي مشاركة الأيتام بفرحة قدوم العيد، وختام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلي استعداد الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم لدور الرعاية لمساعدتهم في أداء رسالتهم .
 
هذا وقد شملت الزيارة دار الحسن والحسين ودار ملك الملوك ودار الأمل للأيتام، حيث استقبل الأطفال وفد الجامعة بفرحة شديدة وقاموا بتلقي الهدايا التي شملت كعك وبسكويت العيد ولعب للأطفال وملابس وأحذية رياضية.  
 
شارك في الزيارة الدكتورة هانم صقرو الدكتور أحمد الشامى وعلاء مدير عام إدارة خدمة المجتمع .
 
 
 


 

 


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