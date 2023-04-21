مقدم البرامج لارى إيلدر يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية باسم الجمهوريين

كتبت رباب فتحى

أعلن لاري إيلدر، مقدم البرامج الإذاعية المحافظ أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لينضم إلى قائمة متزايدة من المرشحين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، وفقا لصحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية.

وكتب إيلدر على تويتر ليلة أمس الخميس: "أمريكا في حالة تدهور ، لكن هذا التراجع ليس حتميًا. يمكننا أن ندخل عصرًا ذهبيًا أمريكيًا جديدًا ، لكن يجب أن نختار قائدًا يمكنه أخذنا إلى هناك. هذا هو سبب ترشيحي لمنصب الرئيس ".

وفاز إيلدر بأكبر عدد من الأصوات لمنافسة حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم في عام 2021، ولكن تلك الجهود باءت بالفشل. وذاع صيت المضيف الإذاعي ومعلق فوكس نيوز المنتظم فى الميدان المزدحم بالمرشحين الذين يسعون إلى استبدال نيوسوم ، لمعارضته لقيود وباء كورونا ومهاجمة حقوق الإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أنه يدخل الآن ميدانًا أوليًا مزدحما للحزب الجمهوري ، والذي يشمل الرئيس السابق دونالد ترامب ، والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ، ورجل الأعمال المحافظ فيفيك راماسوامي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون.

وقال الجمهوريون الآخرون مثل حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو ونائب الرئيس السابق مايك بنس إنهما يفكران بقوة في الترشح لانتخابات 2024.

وقال إيلدر إن ترشحه كان مدفوعًا جزئيًا بأفراد من عائلته الذين خدموا في الجيش.

قال إيلدر للمضيف تاكر كارلسون خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز "أنا الوحيد الذي لم يخدم ، ولا أشعر بالرضا حيال ذلك". وأضاف : "أشعر أن لدي واجبًا أخلاقيًا ودينيًا ووطنيًا لأرد الجميل لبلد كان جيدًا جدًا لي ولعائلتي".

نشأ إيلدر في جنوب وسط لوس أنجلوس ، والتحق بجامعة براون وكلية الحقوق بجامعة ميشيجان.