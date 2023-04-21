اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب الجيرة بقنا

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:34 م
مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب الجيرة بقنا مشاجره - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابة، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول " 4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة"- طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمون بدائرة المركز) لخلافات الجيرة ولهو الأطفال قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيره نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن السلاح المستخدم فـى إرتكاب الواقعة (بندقيه آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

مشاجرة

اخبار الحوادث

مشاجرة فى قنا



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