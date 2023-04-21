مقتل سيدة وإصابة اخرى بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها (ربة منزل متوفية "إثر إصابتها بطلق نارى" - ربة منزل "مصابة بجرح قطعى " ، مقيمتان بدائرة المركز) وبسؤال المصابة قررت بقيام (شقيقين- مقيمان بدائرة المركز ) بالتعدى عليهما بالضرب وإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزة أحدهما مما نتج عنه وفاة الأولى وإصابتها بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهما وضبطهما ،وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات ) وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.