اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر للطيران" تصدر تعليمات جديدة للمسافرين من مطار دوسلدورف بألمانيا بسبب الإضراب

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:11 ص
"مصر للطيران" تصدر تعليمات جديدة للمسافرين من مطار دوسلدورف بألمانيا بسبب الإضراب مطار دوسلدورف
كتبت - رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على الرحلة رقم MS734 من دوسلدورف إلى القاهرة والمقرر إقلاعها الساعة 15:15 بتوقيت ألمانيا ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة من 4 إلى 5 ساعات لتجنب التأخير، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا والتى تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف يوم الجمعة الموافق 21  أبريل 2023.
 
وأكدت مصر للطيران علي المسافرين في حالة وجود أى إستفسارات  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.
 
 

مصر للطيران

ألمانيا

مطار دوسلدورف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة