"مصر للطيران" تصدر تعليمات جديدة للمسافرين من مطار دوسلدورف بألمانيا بسبب الإضراب

كتبت - رحاب نبيل

طالبت شركة مصر للطيران ، المسافرين على الرحلة رقم MS734 من دوسلدورف إلى القاهرة والمقرر إقلاعها الساعة 15:15 بتوقيت ألمانيا ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة من 4 إلى 5 ساعات لتجنب التأخير، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا والتى تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.

وأكدت مصر للطيران علي المسافرين في حالة وجود أى إستفسارات التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.