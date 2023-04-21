مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 9 أخرين، نتيجة انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب انفصال الإطار الأمامي عن جسم السيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2871 ن ج ر، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الإطار الأمامي الأيمن انفصل عن جسم السيارة بسبب عطل فني بأجزاء عجلة الدفع الأمامية "الأكس"، مما أدي إلي انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع مانجه عبد الله 32 عاما، ربة منزل تقيم في مركز أبوقرقاص.

كما أصيب في الحادث 9 أشخاص هم: أحمد فرغلي فوزي 15 عاما، محمد خليفه نافع 26 عاما، وشقيقه أحمد 22 عاما، وشقيقتهما أمنية 20 عاما، حمدي عبد التواب 6 سنوات، وشقيقتيه رهف 3 سنوات، حلا 7 سنوات، عبد التواب محمود 34 عاما، فرغلي فوزي 42 عاما، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص.

تم التحفظ علي الجثة بالمشرحة، ونقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

