مصرع طالب وإصابة آخر فى حادثين بقنا

لقى طالب إعدادي مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، فى حادثين متفرقين بمركزى فرشوط وأبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب إعدادي إثر سقوطه من سيارة أثناء نقل جهاز عروس بقرية الكوم الأحمر، وتبين مصرع صبري.هـ، 15 عامًا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، ليتحول الفرح إلى مأتم وحزن.

وأصيب شخص إثر سقوطه من قطار فى قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، حيث تم نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.