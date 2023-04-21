مصرع شخص خلال مشاجرة داخل إحدى القرى التابعة لمركز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

. قتل شاب خلال مشاجرة مع أخر، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، داخل إحدى القرى التابعة لمركز المنيا ، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها لضبط المتهم الهارب

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول شخص يبلغ من العمر 27 عاما، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وفاة الشاب متأثرا بإصابته بطلق نارى بالصدر، وتكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها لضبطه.

وأفادت التحريات المبدئية أن مشادة كلامية حدثت ببين المجنى عليه والمتهم الهارب، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم طلق نارى على المجنى عليه، ونتج عن ذلك وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأودعت الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط وإحضار المتهم، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث، وتم تعزيز التواجد الأمنى بمكان الحادث تحسبا لأية تداعيات.