مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقانا فى بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، بعد أن صدمهما قطار بمزلقان قرية بني ماضي بمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شابين بعد أن صدمهما قطار بمزلقان قرية بني ماضي بمركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.