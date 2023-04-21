مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقانا فى بني سويف

لقي شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، بعد أن صدمهما قطار بمزلقان قرية بني ماضي بمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شابين بعد أن صدمهما قطار بمزلقان قرية بني ماضي بمركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف الجثتين لشابين وهما مصطفي.ا.ب 23 سنة، ومحمد.ش.ا 23 سنة، ومقيمان بمركز ببا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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