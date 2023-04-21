محكمة ألمانية تدين منفذ واقعة دهس فى برلين يونيو الماضي

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أدانت محكمة ألمانية منفذ واقعة دهس شهدتها العاصمة برلين العام الماضي، وأمرت باحتجازه بشكل دائم في مستشفى للأمراض النفسية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن منفذ الهجوم، البالغ من العمر 30 عاما، أدين بتهمة قتل واحدة و16 تهمة شروع في قتل، كما قضت المحكمة بمنعه من القيادة مدى الحياة.



يذكر أن منفذ الهجوم، وهو مواطن ألماني ولد في أرمينيا، قاد سيارته على الرصيف في منطقة تسوق بغرب العاصمة الألمانية (برلين) في شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 أخرين بجروح.