محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن فى أول أيام العيد ويقدم التهنئة للضباط والجنود

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معانى التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته التى قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان فى استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبرى وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد ، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة فى فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ، أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلاً عن معاونة الأجهزة التنفيذية فى خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، مشيراً إلى أن الشرطة تلعب دوراً كبيرا فى المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.