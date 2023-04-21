محافظ بنى سويف يستقبل عددا من وكلاء الوزارات والنواب والعاملين لتقديم التهنئة بالعيد

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه، عددًا من التنفيذيين من وكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية ومديري إدارت الديوان العام والنواب أعضاء البرلمان وعدد من رؤساء النقابات والعاملين بديوان عام المحافظة، في أول أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

وقدم التنفيذيون والنواب ومديرو الإدارات التهنئة للمحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور والمكائد، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



