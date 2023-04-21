محافظ المنوفية يوزع كوبونات سلع مجانية وكعك العيد على أفراد الخدمات

في لفتة طيبة ، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع كعك العيد والحلوى وكوبونات السلع الغذائية بالمجان على عمال منظومة النظافة وأفراد الخدمات الأمنية بعدد من الشوارع الرئيسية بشبين الكوم، لمشاركتهم فرحتهم احتفالا بعيد الفطر وإدخال البهجة إلى قلوبهم، موجهاً لهم التحية والتقدير لحرصهم ومجهوداتهم على مواصلة عملهم خلال عيد الفطر.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية سيراً على الأقدام للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة تزامناً مع حلول عيد الفطر ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، هناء عقيلة رئيس حى غرب.

هذا وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، فضلاً عن الاستمرار فى تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام خلال أيام العيد للتعامل الفورى معها بما لا يعكر صفو الاحتفالات.