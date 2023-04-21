محافظ القليوبية يشارك الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر ويقدم لهم الهدايا والورود

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، جولة قدم خلالها التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، كما قدم لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيد، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، واطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وأكد "الهجان"، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم وإدخال البهجة على قلبه.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي قدمها محافظ القليوبية لهم، مؤكدين على اعتزازهم بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية التي تحمل صورة الرئيس تعبيرا عن فرحتهم.

ثم توجه "الهجان"، عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددا من آباء وأمهات الدار مشيرا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع، ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور محمد الحريري مدير عام المستشفى التعليمي ببنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالقليوبية.