محافظ القليوبية يتفقد مستشفيا بنها الجامعى والتعليمى لزيارة المرضى وتوزيع هدايا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بمستشفى بنها الجامعى، حيث تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية والحضانات، لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود لمشاركتهم باحتفالات عيد الفطر المبارك.

وانتقل المحافظ، بعد ذلك لتفقد مستشفى بنها التعليمى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية والحضانات، لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة رئيس هيئة التامين الصحى بالقليوبية، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، ومحمد مرعى رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وألقى إمام المسجد الخطبة مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم والعبادات التى تقرب بها المسلمون إلى الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن شمس يوم عيد الفطر المبارك قد أشرقت ببهجتها وفرحتها على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، فيوم العيد يوم الجائزة للصائمين، كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التوسعة على الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاج.

ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولجميع أهالى وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.