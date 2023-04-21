محافظ القليوبية يتفقد حديقة المنطقة الاستثمارية ببنها وحدائق القناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حديقة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك، وتقديم هدايا الرئيس للأطفال لإدخال البهجة عليهم فى يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.

وتفقد محافظ القليوبية، حدائق عفلة والياسمين والتوفيقى، للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين فى قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل المحافظ معهم التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتى تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقى مقدما الشكر لوزارة الرى على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتى أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ، عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتى تمركزت فى تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها فى حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة فى حالة وجود أى طوارئ.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.