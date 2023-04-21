محافظ الغربية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد ويقدم لهم هدية الرئيس

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مشاركة أبنائه الأيتام بأحد أدوار الرعاية الاجتماعية بمدينة طنطا، فرحة العيد، وذلك من خلال زيارة إلى الدار قدم خلالها المحافظ التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وزع على الأطفال هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد.
وحرص المحافظ على محاورة الأطفال والاطمئنان على أحوالهم، والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، موجهاً بتنظيم رحلة إلى المزارات السياحية بمدينة سمنود والجامعة التكنولوجية ومصانع الغزل بالمحلة الكبرى بناء على طلب الأطفال.
وأعرب رحمي عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، كما استمع إلى رغباتهم وطموحات كلاً منهم، مؤكدا لهم على ضرورة استمرار السعي من أجل الوصول إلى تحقيق أحلامهم.
كما وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وشيخ العرب عبد الله وكيل المديرية.
وحرص المحافظ على محاورة الأطفال والاطمئنان على أحوالهم، والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، موجهاً بتنظيم رحلة إلى المزارات السياحية بمدينة سمنود والجامعة التكنولوجية ومصانع الغزل بالمحلة الكبرى بناء على طلب الأطفال.
وأعرب رحمي عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، كما استمع إلى رغباتهم وطموحات كلاً منهم، مؤكدا لهم على ضرورة استمرار السعي من أجل الوصول إلى تحقيق أحلامهم.
كما وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وشيخ العرب عبد الله وكيل المديرية.
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