محافظ الدقهلية يزور المرضى والأيتام للاطمئنان والتهنئة بعيد الفطر.. صور

الدقهليه شريف الديب

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء المركز والمدن والأحياء.

وألقى الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد تحت عنوان " صلة الأرحام ورعاية الأيتام والأرامل"، وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقى "المحافظ" بالمواطنين وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر جميعاً بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء.

وأكد " مختار " على أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور على الأيتام وكبار السن فى هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام فى هذا اليوم.

وأشار " المحافظ " إلى أن اليوم هو يوم التراحم فعلى الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور على الأهل والأصدقاء.

وفى ذات السياق قام محافظ الدقهلية، بزيارة إحدى الجمعيات الخيرية للأيتام بالمنصوره، والتقى بالأطفال وقدم لهم الهدايا بمناسبة العيد، كما قام بزيارة مستشفى المنصوره التخصصى لتقديم التهنئة إلى المرضى واطمئن على صحتهم وقدم لهم الهدايا، وذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور جمال فوده مدير مستشفى المنصوره التخصصى.