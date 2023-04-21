اليوم السابع
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محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود بالدقى

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:58 ص
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود بالدقى جانب من الصلاة
كتبت - مرام محمد

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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع من المصلين.
 
ألقى خطبة عيد الفطر الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول فضل الصيام وأهمية نشر البهجة بين المواطنين خلال أيام العيد فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الإستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب الصلاة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات بالشارع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات وإنتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين، مشدداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات علي مدار اليوم. 
 
أدى الشعائر رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصلين.
 
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صلاة العيد

محافظ الجيزة

عيد الفطر



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