محافظ أسيوط يزور المرضى بمستشفيات الإيمان العام والشاملة للتهنئة بعيد الفطر

أسيوط-هيثم البدرى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الجمعة، المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة" للاطمئنان علي صحتهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومنحهم الهدايا العينية والعيديات داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الايمان العام والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى أسيوط العام ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بالأقسام وقدم لهم التهنئة وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئًا بعيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد، مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدمًا لهم الهدايا بعيد الفطر المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل.

ومن جانبهم عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل ، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنوهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة وتكليف المسئولين بمتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.