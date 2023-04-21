لو عندك انتفاخ.. أطعمة لازم تبعد عنها

بسبب الإكثار فى تناول الطعام أو تناول الوجبات الدسمة قد نتعرض للانتفاخ الشديد وعسر الهضم ، وحسب ما ذكره موقع food فإن هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت تعانى من الانتفاخ وهى:
- البقولياتالبقوليات مثل الفاصوليا والحمص وغيرها غنية بالألياف المفيدة للغاية لصحة الأمعاء، ولكن تناولها بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات الشديدة، حيث يصعب هضمها.
- الخضراوات الصليبيةالبروكلي والقرنبيط والملفوف من الخضروات التى تسبب الانتفاخ لذلك ينصح بتجنبها إذا كنت تعانى من مشاكل فى الهضم والتعرض للانتفاخ.
- منتجات الألبانقد تكون منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولا يمكنهم هضم اللاكتوز، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، من الضروري تجنب المنتجات التي تحتوي على الحليب لتجنب الغازات.
فقد يسبب الحليب عسر الهضم للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
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