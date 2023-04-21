كورنيش النيل مجانى.. أماكن للخروج والفسح فى عيد الفطر بقنا

يحتاج الأهالى إلى أماكن للخروج والتنزه بعد صلاة العيد وعلى مدار الـ 3 أيام بمحافظة قنا، وهناك العديد من الأماكن المجانية التى تفتح أبوابها للمواطنين خلال أيام العيد وكذلك الأماكن ذات الأسعار الرمزية ومنها أماكن أثرية سواء إسلامية أو فرعونية فى مركز قنا أو المراكز الأخرى مثل معبد دندرة وقصر الأمير يوسف كمال.

يستعرض اليوم السابع أبرز الأماكن للفسح خلال أيام العيد بمحافظة قنا ومنها

1.كورنيش النيل بقنا

رسوم الدخول إلى كورنيش النيل بقنا مجانية لا يحمل الأسرة أى تكاليف لتستمتع بأجواء العيد، ولاسيما فى أوقات المساء الذى يزيد فيه الإقبال والدخول إلى الكورنيش، ويتواجد على امتداده بعض عربات التسلية وبائعى الألعاب، كما توجد مدينة للألعاب بنهاية الكورنيش، ويتواجد عشرات الأماكن للتصوير بسعر يبدأ من 5 جنيهات للصورة الواحدة، ومراكب نيلية بسعر 10 جنيهات للفرد.



2. معبد دندرة

من أكثر الأماكن الأثرية التى يقبل المواطنين على زيارتها وسعر التذكرة 10 جنيهات و5 جنيهات للطالب، وهو واحدا من أهم وأقدم المعابد المصرية القديمة، تم إنشاؤه فى البداية فى عصر الأسرة الرابعة، للمعبودة حتحور إلهة الحب والعطاء والأمومة عند قدماء المصريين، ويتكون من المعبد الرئيسى المكرس للآلهة حتحور، ومعبد صغير مكرس للإلهة إيزيس، والبحيرة المقدسة.

ويشتهر المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على السقف، وكذلك المناظر العديدة التى تصور الملوك والأباطرة يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز هذا المعبد بوجود سراديب مبنية فى الجدران والأساسات، ويوجد أيضا سلمان يؤديان إلى السطح، ويرجع تاريخ بناء المعبد الحالى إلى العصر اليونانى الرومانى حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملى، وأضاف إليه العديد من أباطرة الرومان بحيث استمرت عملية بناءه نحو 200 سنة.

3. قصر الأمير يوسف كمال



تذكرة القصر 5 جنيهات وهو القصر الذى أسسه الأمير يوسف كمال، وعرف بعشق الصيد والإبحار فى القراءات التاريخية، كما عرف عنه السفر إلى عدة بلاد كأفريقيا الجنوبية، وبعض بلاد الهند، وهو من جامعى المقتنيات والكتب.

صنف كمال من أغنى المصريين فى النصف الأول من القرن العشرين، ففى عام 1934م قدرت ثروته بحوالى 10 ملايين جنيه، وكان فى هذا العام أغنى شخصية فى مصر، وكان له دور كبير فى تنمية عدد كبير من قرى الصعيد، بعدما ساعد فى دخول بعض التقنيات الزراعية الحديثة فى نجع حمادى، وساعد فى تطوير الزراعة هناك.