كشافة مطرانية بنى سويف تشارك فى تنظيم صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز

بنى سويف هانى فتحى

شارك فريق شباب الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف، اليوم الجمعة، فى تنظيم وتأمين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف، بمشاركة أعضاء من الكشافة البحرية والجوية والفتيان.

وشهد محيط ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز تواجد لفريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف بمشاركة عدد من الكشافة المختلفة بالمحافظة، حيث قام أعضاء الفريق بتنظيم عملية دخول وخروج المصليين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .

وأكد أعضاء فريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف، إن الفريق دائم المشاركة فى تأمين صلاة الأعياد، حيث يقوم الفريق بالإشراف على عملية تنظيم دخول وخروج المواطنين وتوزيع هدايا على الأطفال.

أدى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف العاصمة، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين وجموع المواطنين