كرنفال للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل فى قنا

قنا صابر سعيد

وسط فرحة الأطفال الأيتام وأسر شهداء العمل، شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الكرنفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل، بهدف إدخال السرور على قلوبهم، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والنائب مصطفي محمود والنائب محمد طايع والنائبة سحر صدقي والنائبة سناء الحساني، أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهدت الفاعليات، تقديم الهدايا العينية والمادية وتقديم حلويات العيد والألعاب للاطفال، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال من فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، والمزمار البلدي والتنورة وركوب الملاهي بنادي البحر وأيضاً جولة بالطفطف من فندق بسمة حتى كورنيش النيل وعمل رحلات نيلية وذلك لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم وتعويضهم عن الحنان الذي يفتقدونه.

وحرص المحافظ، على الاطمئنان علي أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمئن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية لهم بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل يؤثر في مسيرة المجتمع نحو التقدم.

وأكد الداودى، لأسر شهداء العمل أن مشاركتنا لهم فرحتهم بالعيد هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم بالمحافظة، وأكد المحافظ أن باب مكتبه مفتوح للجميع خاصة أسر الشهداء وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم مؤكدا أنه من واجبنا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.