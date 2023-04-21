اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 03:04 م
أكرم القصاص
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قيادات تنفيذية وشعبية ودينية تقدم التهنئة بالعيد لمحافظ الفيوم

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:28 م
قيادات تنفيذية وشعبية ودينية تقدم التهنئة بالعيد لمحافظ الفيوم جانب من اللقاء
الفيوم - رباب الجالى

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قدمت قيادات تنفيذية، وشعبية، ودينية، التهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ.
 
وحرص عدد كبير من مختلف الطوائف، والقطاعات، على الحضور لديوان المحافظة، وتقديم التهنئة، منهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والتنفيذيين من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات، والشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.
 
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

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