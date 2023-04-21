اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قائد عسكرى أمريكى: دبابات "أبرامز" ستحدث فارقا مع أوكرانيا

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:14 م
قائد عسكرى أمريكى: دبابات "أبرامز" ستحدث فارقا مع أوكرانيا الجنرال مارك ميلي
وكالات

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قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة قتالية من طراز "إم1إيه2" أبرامز إلى أوكرانيا سيحدث فارقاً في الحرب الدائرة مع روسيا لكنه ليس حلاً سحرياً.

جاءت تصريحات ميلي في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن دبابات أبرامز التي ستستخدم في تدريب القوات الأوكرانية ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ميلي بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا "لست محايداً، لكنني أرى أن دبابة إم1 هي أفضل دبابة في العالم. أعتقد أن دبابة "إم1" ستحدث فارقاً عند تسليمها".

ومضى قائلاً: "لكنني سأحذر أيضاً من أنه لا يوجود حل سحري للحرب".

 

 


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