اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 07:23 ص
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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح كعك العيد وصرف السلع التموينية

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح كعك العيد وصرف السلع التموينية كعك العيد
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى العمل اليوم الجمعة لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم وكعك العيد للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما سيتم استمرار فتح منافذ المجمعات طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتناوب فمثلا المنطقة الذى يوجد فيها أكثر من منفذ سيتم فتح أحدهما بالتناوب مع المنفذ الآخر.
 
وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، بالإضافة إلى طرح أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا.
 
وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها فى منافذ التابعة للشركة والتى تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية  كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار كعك العيد

كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية



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