عقوبة قاسية تواجه المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة.. التفاصيل

إيهاب المهندس

وجهت الأجهزة الأمني ة بوزارة الداخلية ضربات أمنية للخارجين على القانون، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 248 قضية مواد مخدرة.

ويواجه المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة عقوبات ما بين السجن والإعدام طبقا للقانون.

حددت المادة 34 من قانون من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

ونصت المادة(34) علي : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.