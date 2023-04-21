عقوبة قاسية تنتظر شخص ضبط بحوزته نصف مليون قطعة ألعاب نارية قبل العيد

كتب سليم على

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسعى بعض تجار المحلات إلى جلب ألعاب نارية لبيعها للأطفال خلال أيام العيد، الأمر الذى يشكل خطورة على حياتهم لما بها من مواد محظور تداولها.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) وبحوزته (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية تحوى على 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام ) داخل مخزن خاص به بذات العنوان بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:-

فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.