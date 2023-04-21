ضبط عصابة لسرقة بطاريات السيارات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة السلام أول تمهيداً لبيعها كخردة ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة إطارات وبطاريات السيارات بأسلوب "الفك"، وأقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة أخرى على النحو المُشار إليه .. كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .