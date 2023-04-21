ضبط عصابة تسرق مواقع تحت الإنشاء في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها كمية من الألواح الحديدية "مجهولة المصدر".. وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع.

بتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العقارات تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب ، المغافلة" واعترفا بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب على النحو المُشار إليه.. تم بإرشادهما ضبط (عدد 3 إسطوانات) بمسكنهما.

باستدعاء المجنى عليهما إتهامهما بالسرقة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.