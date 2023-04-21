ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إنهاء مصالحهما ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته ببعض مسئولى تلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج – له معلومات جنائية).. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة "على خلاف الحقيقة" وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منهما بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات لهما ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.