صحيفة: توافر "حبوب الأجهاض" فى الأسواق الأمريكية أمام المحكمة العليا اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مستقبل حبوب الإجهاض شائعة الاستخدام في قلب معركة قانونية ضارية أمام المحكمة العليا اليوم الجمعة، حيث تستعد للمرة الثانية خلال عام للنظر في جهد كبير للحد بشدة من الوصول إلى الإجهاض.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة بحلول ليلة الجمعة ما إذا كانت ستوافق على طلب إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن الطارئ للحفاظ على موافقة إدارة الغذاء والدواء على حبوب منع الحمل ، الميفيبريستون ، بعد أن حدت محكمة أدنى من توافر الدواء أثناء المضي قدمًا في الاستئناف.

أوقف القاضي صمويل أ. أليتو الابن قرار المحكمة الابتدائية مؤقتًا ، ولكن من المقرر أن ينتهي هذا التجميد في منتصف الليل. هذا يعني أنه من المحتمل أن يتخذ القضاة قرارًا قبل ذلك ، على الرغم من أنهم قد يمددون الموعد النهائي أو يفشلون فى التوصل إلى قرار.

عندما ألغى القضاة قضية رو ضد وايد في يونيو ، قالت الأغلبية المحافظة إن الفرع السياسي ، وليس المحاكم ، هو الذي يجب أن يتخذ قرارات بشأن سياسة الإجهاض. لكن سرعان ما عادت القضية إلى المحكمة العليا ، في قضية قد يكون لها عواقب واسعة النطاق حتى في الولايات التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا ، وكذلك بالنسبة للسلطة التنظيمية لإدارة الغذاء والدواء على الأدوية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف يدور حول توافر الميفيبريستون ، وهو جزء من نظام من دوائين يمثل الآن أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة. استخدمت أكثر من خمسة ملايين امرأة الميفيبريستون لإنهاء حملهن في الولايات المتحدة ، ووافقت عشرات الولايات الأخرى على العقار للاستخدام.

وشكك قضاة فيدراليون في الخطوات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء لتوسيع توزيع الدواء ، وفرضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة ، في نيو أورلينز ، حواجز كبيرة أمام الوصول الأسبوع الماضي ، حتى عندما قالت إنها ستسمح للحبوب بالبقاء في السوق.

ويعيد قرارها عقارب الساعة إلى الوراء إلى عام 2016 ، عندما أضافت إدارة الغذاء والدواء سلسلة من الإرشادات التي سهلت الوصول إلى حبوب منع الحمل. ستشمل القيود منع المرضى من تلقي الدواء عن طريق البريد.