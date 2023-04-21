اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شاب يضرم النار فى نفسه أمام السفارة الأمريكية فى الدنمارك

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:20 م
شاب يضرم النار فى نفسه أمام السفارة الأمريكية فى الدنمارك الشرطة الدنماركية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الدنماركية إن شابا أضرم النار فى نفسه، أمام السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن، اليوم الجمعة.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قالت الشرطة إن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، مبينة أنه تم إخماد النيران ونقل الشاب الى المستشفى لتلقى العلاج وهو بحالة واعية وليس فى حالة تهدد حياته.

ورفضت الشرطة التعليق على الفور على دوافع الرجل.

وقالت وسائل إعلامية دنماركية إن السفارة الأمريكية هى التى أبلغت الشرطة بالحادثة فى الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلى، وعلى الأثر حضر عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء.

 

الدنمارك

السفارة الأمريكية فى الدنمارك

الشرطة الدنماركية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة